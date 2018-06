Autore:

Giulio Scrinzi

PASSIONE PER LE CORSE Kimi Raikkonen sta affrontando quella che potrebbe essere una delle sue ultime stagioni in Formula 1: alcuni lo vogliono prossimo al ritiro, altri di nuovo confermato nella line-up Ferrari del 2019. Sta il fatto che il Campione del Mondo 2007 ha ancora tanta voglia di correre e questo è il suo unico motivo per il quale è ancora in pista: “Non sono io che decido quello che vuole fare il team – ha dichiarato Iceman – Tuttavia, la Ferrari sa esattamente cosa io voglio: non starei ancora in F1 se non mi piacesse. Non devo dimostrare più nulla e il piacere di correre è l'unica cosa che mi tiene legato a questo mondo”.

ANCORA RALLY? Un'alternativa al Circus iridato, tuttavia, è stata menzionata di recente da alcuni organi di stampa finlandese, i quali hanno affermato che Raikkonen potrebbe ritornare nuovamente a gareggiare nei Rally con la Toyota. La sua risposta (riportata al portale Racefans.net)? “Se qualcuno dovesse parlare con chi ha scritto il pezzo sul mio futuro, scoprirebbe che non ha molta conoscenza sulle corse. Al momento sono solo voci e idee. Sono interessato ai rally ogni volta che non ho impegni, ma non ho nessun contratto. La gente continua a scrivere tante cose, ma non sanno nulla della mia vita”. La smentita, inoltre, è arrivata direttamente dalla casa giapponese: “Si tratta solo di speculazioni – ha confermato il direttore sportivo Kaj Lindstrom - Se si fosse mosso qualcosa avrei avuto notizie da Tommi Makinen, che è il team principal del team Toyota Gazoo Racing WRC”.