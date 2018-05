Autore:

Giulio Scrinzi

CANADA 2016 Oltre ad essere al centro del mercato piloti del Mondiale di F1 2018, Kimi Raikkonen è tornato agli onori della cronaca per un fatto da lui stesso raccontato in questi giorni. Il pilota finlandese della Ferrari ha voluto svelare una vicenda accaduta due anni fa nel GP del Canada, sostenendo che da quel fine settimana una giovane ragazza lo ha iniziato a ricattare per il fatto di essere stata molestata prima della corsa. Nello specifico, la giovane donna (di cui non si conosce l'identità) sostiene che Iceman le ha toccato il seno nel locale dove lei lavorava, il Velvet Speakeasy di Montreal. Per nascondere tutto, la ragazza ha chiesto a Kimi un risarcimento pari a una cifra a sette zeri per chiudere la faccenda, ma Raikkonen ha voluto sporgere denuncia per molestie ed estorsione sottolineando di non aver mai commesso una cosa del genere. Un fatto, in ogni caso, che non renderà tranquillo il pilota della Ferrari nel prossimo appuntamento del Mondiale 2018, che si terrà proprio sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal in Canada nel weekend 8-10 giugno.