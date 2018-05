Autore:

Giulio Scrinzi

DELUSIONE La Ferrari esce sconfitta dal GP di Spagna, dove l'unico risultato positivo è stato portato a casa da Sebastian Vettel: un quarto posto che lascia l'amaro in bocca e che viene oscurato dal ritiro di Kimi Raikkonen per il passo indietro in termini di affidabilità del sei cilindri installato sulla SF71H. Di fronte a tutto ciò, ecco il commento del team principal Maurizio Arrivabene: “Sotto molti aspetti, questo è stato un week end nel quale niente è andato per il verso giusto. Ora, con calma e in modo accurato, dovremo analizzare i motivi, tra loro diversi, che ci hanno impedito di esprimere il potenziale visto nelle altre gare. Poi ci prepareremo per il prossimo Gran Premio a Monaco, con professionalità, determinazione e fiducia”.