Autore:

Giulio Scrinzi

UNO CONTRO L'ALTRO Di solito si danno battaglia al volante delle loro monoposto sui circuiti di tutto il mondo... ma stavolta, invece, hanno condiviso il loro viaggio sulla stessa vettura, per la precisione una Ferrari Berlinetta in un giro per la cittadina di Maranello. Sebastian Vettel contro Kimi Raikkonen si sono raccontati in un'intervista promossa dalla Shell e nella quale il finlandese ha messo alla prova il suo compagno di squadra con alcune domande mentre il tedesco era impegnato alla guida. Volete sapere quali sono stati gli argomenti di cui hanno parlato? Date un'occhiata al video sotto l'articolo!