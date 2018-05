Autore:

Emanuele Colombo

UNO SCHERMO TOUCH PER GLI SPETTATORI Guardare un Gran Premio di Formula 1? Diciamoci la verità: farlo dal vivo è emozionante, ma frammentario. Quanto a completezza nel mostrare i momenti più spettacolari la TV è molti passi avanti. Ecco perché la Formula 1 ha annunciato una partnership con lo specialista FanVision Entertainment per lanciare F1 Vision, un dispositivo portatile in grado di completare l'esperienza degli spettatori presenti in circuito.

INFORMAZIONI PERSONALIZZATE Il dispositivo F1 Vision è la versione miniaturizzata e interattiva degli schermi che già si trovano negli stadi: nel caso della Formula 1 permette di ricevere le immagini in diretta della gara in corso, i replay, le comunicazioni radio tra i piloti e i relativi box oltre alla trasmissione radio Grand Prix. Non solo: F1 Vision permette di richiamare sullo schermo dati e statistiche di gara in tempo reale.

DISPONIBILITÀ E PREZZO F1 Vision di FanVision Entertainment ha le dimensioni di uno smartphone, con uno schermo touch da 5 pollici in alta risoluzione, auricolari per l'ascolto e un sostegno per non doverlo tenere sempre in mano. Per sapere di più su F1 Vision e prenotarlo per i prossimi gran premi, al prezzo di 104 euro per evento, cliccate su www.f1vision.com.