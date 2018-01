Autore:

Giulio Scrinzi

LE CORSE NEL DNA Se negli anni '90 e 2000 abbiamo potuto assaporare le storiche battaglie in pista tra Michael Schumacher e suo fratello Ralf, oggi ci penseranno i loro figli a continuare ciò che i padri avevano iniziato. Da una parte è già presente il giovane Mick Schumacher, figlio del sette volte Campione del Mondo tedesco, che nel 2018 continuerà la sua avventura in Formula 3 con il team Prema Racing... mentre dall'altra arriverà il giovanissimo David. Si tratta del nipote di Schumi, figlio del fratello Ralf che ha effettuato in questi anni una lunga formazione con i kart e che ora è pronto ad iniziare la propria carriera come pilota professionista.

VERSO LA FORMULA 1 David Schumacher, finora, ha avuto l'opportunità di correre in Formula 4, centrando una pole position e quattro podi in quattro corse consecutive. Un palmares a cui si aggiunge la sua lunga esperienza con i go-kart, che gli permetterà nel 2018 di approdare stabilmente nella F4 tedesca all'interno del team US Racing. Il suo obiettivo? “Ho un desiderio fortissimo: voglio arrivare in Formula 1 e spero di poter vivere una grande carriera con un team di livello”.