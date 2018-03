Autore:

Giulio Scrinzi

LA STELLA DAVANTI A TUTTI Manca ormai pochissimo all'inizio del Mondiale di F1 2018 e tra le tante novità che vedremo quest'anno nel Circus iridato... ci sarà anche una nuova Safety Car, che entrerà in gioco ogni qualvolta si ritenga necessario il suo intervento per non compromettere la sicurezza in pista. Si tratta della vettura sportiva più blasonata della Casa dalla Stella a Tre Punte, vale a dire la Mercedes-AMG GT R: il suo motore è un V8 biturbo da 4 litri in grado di sprigionare 585 CV, il che le permetterà uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e una velocità massima di 318 km/h. Insomma, la motorizzazione migliore per tenere testa alle nuove monoposto di Formula 1 2018!