Autore:

Giulio Scrinzi

HAMILTON DAVANTI A TUTTI Dopo aver dominato le FP2 di ieri e le FP3 di questa mattina, Lewis Hamilton non ha fatto sconti sul circuito di Barcellona-Catalunya, sede della prossima sfida del Mondiale di F1 2018. Il Campione del Mondo in carica ha sfruttato tutta la potenza della power unit installata sulla sua Mercedes, rendendosi protagonista di uno stratosferico 1'16''173 che è diventato il nuovo record della pista catalana.

PRIMA FILA MERCEDES Ma la Casa dalla Stella a Tre Punte non si è accontentata, perchè domani al fianco di Hamilton ci sarà il suo compagno di squadra Valtteri Bottas: il finlandese è arrivato a soli 4 centesimi dal tempo del britannico, a dimostrazione che sul giro secco la W09 EQ Power+ è davvero imprendibile.

LE FERRARI INSEGUONO E le Ferrari? Le due SF71H hanno fatto del loro meglio, ma alla fine domani dovranno partire dalla seconda fila dello schieramento. Vettel ha dato il tutto per tutto in Q3, ma nel tentativo con le Supersoft a banda rossa ha commesso un piccolo errore che non gli ha permesso di sfruttare al massimo la mescola più soffice. Il suo 1'16''305 che gli è valso la terza casella, invece, l'ha ottenuto con le Soft a banda gialla, con le quali ha distanziato il compagno di squadra Kimi Raikkonen, quarto e sempre meno incisivo rispetto al tedesco di Heppenheim.

RED BULL IN LOTTA Dalla terza fila, invece, vedremo partire entrambe le Red Bull, con Verstappen davanti all'australiano Ricciardo di soli due millesimi. Il distacco dell'olandese è superiore al mezzo secondo rispetto al tempo di Hamilton e questo è la dimostrazione che sul giro secco la RB14 non è così efficace come la W09. In gara, però, la monoposto di Adrian Newey potrebbe riservare qualche sorpresa...

GRIGLIA DI PARTENZA Questo l'ordine di partenza per il GP di Spagna.