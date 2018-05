Autore:

Giulio Scrinzi

PRIMA BOTTAS, POI HAMILTON Il fine settimana del quinto round del Mondiale di F1 2018 è iniziato oggi con le prove libere del venerdì sul circuito di Barcellona, dove le due Mercedes si sono dimostrate essenzialmente le più veloci. Nel turno mattutino ci ha pensato Valtteri Bottas a segnare il miglior tempo di giornata (1'18''148), rimasto tale anche nel turno pomeridiano: l'aumento della temperatura dell'asfalto non ha aiutato le Supersoft a banda rossa ad entrare nel giusto range di utilizzo, consentendo a Lewis Hamilton, il più rapido nelle FP2, di fermarsi "solamente" sull'1'18''259. In ogni caso, le Frecce d'Argento hanno mostrato un ottimo passo sia nella simulazione di qualifica che in vista della gara di domenica, mettendo tra sè e i propri avversari qualche decimo prezioso per tenerli a distanza di sicurezza.

RED BULL SECONDA FORZA A seguire il Campione del Mondo in carica ci hanno pensato le due Red Bull, con Ricciardo autore del secondo tempo nelle FP2 davanti a Verstappen. Grazie a un nuovo pacchetto aerodinamico, la RB14 si sta dimostrando sempre più competitiva, al punto da diventare una seria minaccia sia per la Mercedes che per la Ferrari.

VETTEL QUARTO, KIMI KO La Scuderia di Maranello, invece, ha avuto qualche difficoltà nel trovare il setup giusto sul circuito di Barcellona-Catalunya: Vettel non ha fatto meglio del quarto tempo a oltre tre decimi di distacco dal leader in classifica Hamilton, mentre Raikkonen si è dovuto accontentare del sesto crono a più di mezzo secondo dalla vetta. Il finlandese, inoltre, ha pagato un problema alla power unit proprio prima di effettuare il long run nelle FP2: un primo problema di affidabilità del sei cilindri marchiato con il Cavallino Rampante, che invece di durare i sette GP previsti dal regolamento è riuscito a sopportarne solamente cinque...

CLASSIFICA DI GIORNATA Qua di seguito la classifica finale del venerdì di libere a Barcellona.