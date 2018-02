Autore:

Giulio Scrinzi

IN TEMPO PER S. VALENTINO “È di nuovo tempo di San Valentino, Baby! Renault Sport F1 è orgogliosa di annunciare la nascita della nuova RS18, avvenuta alle 00:30 di questa mattina. È arrivata alla vita in maniera gioiosa e i suoi (tanti) genitori stanno tutti bene”, questo il messaggio lanciato dal team Renault sul proprio account Twitter, che questa mattina ha effettuato il primo fire-up della sua nuova creatura. Si tratta della RS18, la monoposto 2018 che sarà portata in pista da Nico Hulkenberg e da Carlos Sainz Jr e che sarà presentata ufficialmente tra sei giorni, il 20 febbraio 2018. Volete sentire il suo rombo? Date un’occhiata al video!