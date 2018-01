Autore:

Giulio Scrinzi

DI TRAVERSO SULLA NEVE La stagione 2018 di Formula 1 è ormai alle porte e tutti i piloti del Circus si stanno preparando duramente per un altro Campionato che si preannuncia ricco di colpi di scena. Tra gli altri, anche Kimi Raikkonen sta ultimando gli ultimi dettagli in vista del prossimo Mondiale, per il quale ha recentemente accettato di effettuare una preparazione molto particolare sulle Alpi svizzere in occasione di un evento promosso da uno dei main sponsor della Scuderia Ferrari, la Shell. In un circuito completamente innevato e ghiacciato, Iceman si è messo alla guida di un go-kart, esibendosi in una guida di traverso assolutamente mozzafiato.

SFIDA AL PHOTOFINISH In tale circostanza, Kimi ha sfidato in gara prima due fans e due aspiranti piloti professionisti, letteralmente distrutti nonostante fosse partito dall'ultima posizione in griglia, e poi... anche un drone, in una corsa all'ultimo secondo che si è risolta al photofinish in favore del finlandese ex Campione del Mondo 2007. Volete vedere cos'è successo in questa competizione? Date un'occhiata al video in fondo all'articolo!