Giulio Scrinzi

È FINITA Se ieri c’era ancora un barlume di speranza nel poter godere dello spettacolo delle prossime stagioni di Formula 1, oggi quel lumicino si è spento definitivamente. Secondo quanto riportato dal sito motorsport.com, la Rai ha deciso di mollare i Gran Premi di F1: il prossimo anno, di conseguenza, sulla nostra Tv nazionale non si vedrà nessuna gara, né in diretta né in differita.

TUTTO A PAGAMENTO Per vedere le monoposto più veloci del mondo sfrecciare in pista, quindi, bisognerà affidarsi alla Pay tv di Sky, pagando il classico abbonamento mensile. In realtà Liberty Media si è presa del tempo (fino a metà gennaio) per definire tutti gli accordi del caso, ma la forte retromarcia della Rai nei confronti della Formula 1 sembra proprio la fine di un capitolo che, negli ultimi anni, ha dato sempre più delusioni a tutti gli appassionati del Circus.

MEGLIO LA CHAMPIONS Se una volta tutti i Gran Premi venivano trasmessi in diretta, le ultime stagioni sono state organizzate sempre più al ribasso: le gare in chiaro si sono ridotte progressivamente, fino ad annullarle definitivamente in favore… della Champions League e delle Olimpiadi invernali che andranno in scena a partire da febbraio in Corea. Calcio a parte, il punto che andrà a sfavore della nostra Tv nazionale è dato dal fatto che le gare degli atleti azzurri saranno trasmesse in orari notturni decisamente poco comodi...

TV8: L’ULTIMA SPIAGGIA A meno di contrordini da parte di Liberty Media o della stessa Rai, il futuro della Formula 1 sarà, pertanto, a pagamento. L’ultima possibilità ancora in gioco per permettere a tutti gli appassionati di far valere il proprio canone Tv, tuttavia, è quella di inserire nel palinsesto del canale TV8 del digitale terrestre (di proprietà della Pay Tv di Murdock) alcuni Gran Premi sulla stessa linea di quanto avviene tradizionalmente con la MotoGP. Vedremo se prima dell’inizio dei test pre-stagionali del Mondiale 2018 questo “ripiego” potrà veramente essere trasformato in realtà.