Autore:

Giulio Scrinzi

SIMILITUDINI Nell'ultimo GP dello scorso anno, quello di Abu Dhabi, i nuovi proprietari della Formula 1 avevano introdotto quello che oggi è il logo del Circus iridato: un taglio netto con la versione precedente, ma che, secondo il quotidiano The Telegraph, sembra che abbia qualche problema legale nei confronti della società 3M. Quest'azienda, infatti, aveva già messo in commercio dei prodotti dal nome “Futuro” con un logo molto simile a quello poi scelto dai vertici della massima serie automobilistica. 3M aveva registrato il logo nel giugno del 2017, quindi ben prima del GP di Abu Dhabi della passata stagione: per questo motivo lo scorso 22 maggio 2018 l'azienda a stelle e strisce ha fatto presente all'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) di questa similitudine, che potrebbe avere la conseguenza per la Formula 1 di pagare una pesante sanzione a livello economico.