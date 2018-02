Autore:

Giulio Scrinzi

START YOUR ENGINE! Mancano poco più di venti giorni ai primi test pre-stagionali della prossima stagione di Formula 1 2018, nei quali vedremo per la prima volta scendere in pista le nuove monoposto dotate di Halo. Poco prima toccherà alle loro presentazioni, tra le quali spiccano sicuramente quelle della nuova Mercedes W09 e della sua rivale, la Ferrari con numero di progetto 669. La vettura Made in Brackley, però, ha già vinto la sfida del primo fire-up della propria power unit turbo-ibrida: il team britannico, infatti, ha acceso proprio oggi il motore della loro creatura, al fine di verificare che tutti i sistemi fossero stati curati al meglio.

TOTO WOLFF A tal proposito, ecco quanto ha rivelato Toto Wolff, direttore esecutivo del team Mercedes AMG Petronas: “L'aria in fabbrica è buona, particolarmente buona perché abbiamo acceso la nuova monoposto per la prima volta. Ed è sempre un momento molto eccitante quando si vede un nuovo progetto che... arriva alla vita”. Ora non resta che aspettare il 22 febbraio, quando la W09 sarà presentata ufficialmente sul circuito di Silverstone.