Autore:

Giulio Scrinzi

BRITISH STYLE Tutto è ormai pronto per il GP d'Austria, prossima sfida del Mondiale di F1 2018 che andrà in scena questo fine settimana sul circuito del Red Bull Ring. La Pirelli, tuttavia, è già indirizzata verso il successivo appuntamento di Silverstone, dove nel weekend 5-8 luglio andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna. Un round dove la casa italiana metterà a disposizione le P Zero Ice Blue Hard, le White Medium e le Yellow Soft: quest'ultime sono state scelte nello stesso numero da parte di Ferrari e Mercedes, con Hamilton, Vettel e Raikkonen che disporranno anche dello stesso quantitativo di dure e medie. Diversa l'opzione di Bottas e di Ricciardo, con due treni di Hard e tre di Medium. Verstappen, invece, punterà su due di dure, quattro di medie e sette di soft per la sua Red Bull RB14.