Autore:

Giulio Scrinzi

GUARDANDO IN AVANTI Questo fine settimana il Mondiale di F1 2018 farà il suo ritorno sul circuito del Paul Ricard, dove tornerà il GP di Francia. La Pirelli, tuttavia, guarda avanti e ha già annunciato le gomme che renderà disponibili per i prossimi GP del Belgio, che si terrà dal 24 al 26 agosto, e del Giappone, previsto per il weekend 5-7 ottobre. La casa della P lunga porterà le P Zero White Medium, le Yellow Soft e le Red Supersoft, con l'obbligo per ogni pilota di conservare un set per la Q3 che andrà restituito alla Pirelli in caso si passasse all'ultimo turno di qualifica. In caso contrario, resterà a disposizione della squadra per la gara.