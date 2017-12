Autore:

Giulio Scrinzi

AMBIZIONE COMPLICATA Per arrivare in alto bisogna partire dal basso e fare gavetta: un principio nella vita di tutti i giorni ma anche in Formula 1, dove per raggiungere l’ambita “top class” è necessario farsi le ossa nelle cosiddette “serie minori”. Stiamo parlando della Formula 2 (in passato chiamata GP2), della Formula 3 Europea, delle GP3 Series, della Formula E e di tante altre: un percorso difficile, che dal 2018 sarà reso ancora più complicato a causa di alcuni cambiamenti al Regolamento Sportivo, in modo da selezionare ulteriormente i veri piloti meritevoli a correre nella massima serie automobilistica.

PIÙ IMPORTANZA ALLA FORMULA 2 Dalla prossima stagione, per la precisione, la FIA ha deciso di dare una maggiore importanza a tutte quelle giovani promesse che battagliano ogni anno in Formula 2, la serie cadetta per eccellenza che fungerà da trampolino di lancio per la Formula 1. Dove per correre è necessaria quella Super Licenza che dà accesso, per esempio, alle FP1 del venerdì, in cui quest’anno abbiamo visto scendere in pista il nostro Antonio Giovinazzi (prima con la Sauber e poi con la HAAS), il monegasco Charles Leclerc (al volante della C36 svizzera) ma anche Sean Gelael (Scuderia Toro Rosso), Nikita Mazepin (Force India) e tanti altri.

IL NUOVO REGOLAMENTO Per accedere alle prime prove libere del venerdì, tutti questi giovani piloti dovranno aderire a determinati requisiti per portare a casa la Super Licenza in questione. Innanzitutto dovranno avere la maggiore età, alla quale dovrà essere aggiunta un’esperienza in Formula 2 pari ad almeno sei Gran Premi (un’intera stagione se è il secondo anno che provano questo iter) o, in alternativa, almeno 25 punti nella speciale graduatoria della Federazione Internazionale relativa alle formule minori nel precedente triennio di attività. Ma non è tutto: se il pilota in oggetto è al suo “primo tentativo”, dovrà anche sostenere una sessione di domande riguardanti i punti più importanti del Codice Sportivo Internazionale e del Regolamento Sportivo di F1. Questo test, tuttavia, potrà essere sostituito da un briefing tra team e pilota nel caso in cui quest’ultimo sia al suo secondo tentativo per accedere alla Super Licenza, la quale sarà “sbloccata” solamente dopo un ulteriore test al volante di una vera Formula 1, su una distanza di 300 km, a velocità di gara ed entro il tempo limite di due giorni.

QUESTIONE DI PUNTI Insomma, una vera e propria “odissea” per tutti gli aspiranti piloti della massima serie automobilistica, che quindi dovranno a tutti i costi fare gavetta prima nelle serie minori del Circus iridato. Per le quali, tra l’altro, è stato rivisto anche il sistema di assegnazione dei punteggi al termine del Campionato: come già detto, saranno privilegiati i “Campioncini” che corrono in Formula 2, nella quale solamente i primi tre classificati potranno ottenere in un colpo solo i 40 punti necessari per la conquista della Super Licenza FIA. Per tutti gli altri, sarà necessaria un po’ di esperienza in più…

LA TABELLA DEI PUNTEGGI Qua di seguito potete trovare la tabella dei punteggi che vengono assegnati al termine del Campionato per tutte le serie minori della Formula 1.