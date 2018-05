Autore:

Giulio Scrinzi

SESTO ROUND A due settimane dal dominio incontrastato della Mercedes sul circuito di Barcellona, il Mondiale di F1 2018 si avvia verso il sesto round, il GP di Monaco in scena questo fine settimana sullo storico circuito di Montecarlo. Qui l'anno scorso la Ferrari era riuscita a fare doppietta sia in qualifica che al termine del Gran Premio: saprà fare altrettanto quest'anno e mettere il sale sulla coda alle Frecce d'Argento?

COSì IN TV Qua di seguito gli orari tv del GP di Monaco, trasmesso in diretta da Sky e in differita da TV8.

Giovedì 24 maggio 2018

11:00 - FP1 (Sky Sport F1 HD)

15:00 - FP2 (Sky Sport F1 HD)

Sabato 26 maggio 2018

12:00 - FP3 (Sky Sport F1 HD)

15:00 - Qualifiche (Sky Sport F1 HD)

19:00 - Qualifiche (replica TV8)

Domenica 27 maggio 2018

15:10 - Gara (Sky Sport F1 HD)

21:00 - Gara (replica TV8)