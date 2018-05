Autore:

Giulio Scrinzi

LA RED BULL FA PAURA È finalmente iniziato il sesto weekend del Mondiale di F1 2018: dopo la Spagna, la massima serie automobilistica si è spostata nel Principato di Monaco, dove le monoposto più veloci del mondo sono scese in pista questa mattina sullo storico circuito di Montecarlo. Una pista difficile e molto tecnica dove, al termine delle prime prove libere, hanno dettato legge a sorpresa le due Red Bull RB14. Il miglior tempo, infatti, è stato centrato dall'australiano Daniel Ricciardo, bravo a fermare il cronometro sull'1'12''126, già sotto il record della pista fatto segnare in qualifica l'anno scorso dalla Ferrari di Raikkonen. Il pilota di Perth, inoltre, è stato seguito a distanza ravvicinata dal suo compagno di squadra, un Max Verstappen staccato di un solo decimo e mezzo e che, insieme a Ricciardo, ha dato la dimostrazione che le vetture di Milton Keynes, questa volta, possono costituire una serie minaccia per Mercedes e Ferrari.

HAMILTON ALL'INSEGUIMENTO Il più vicino alle Red Bull si è confermato il Campione del Mondo in carica, un Lewis Hamilton terzo ma che ha accusato ben 354 millesimi dal miglior tempo di Ricciardo. La W09 EQ Power+, per via del suo passo lungo, fa fatica ad adattarsi allo stretto circuito di Montecarlo, e la testimonianza di queste difficoltà è data anche dal settimo tempo di Bottas, staccato di quasi un secondo e mezzo dalla vetta.

FERRARI IN ALTO MARE Pochi sorrisi anche nella Scuderia Ferrari, con Vettel solamente quarto e con quasi un secondo da recuperare sulla Red Bull del pilota australiano. In scia troviamo anche il suo compagno di squadra, un Kimi Raikkonen che l'anno scorso qui aveva centrato la pole position e, insieme a Sebastian, aveva fatto doppietta. Oggi, invece, si trovano in difficoltà a tenere il passo dei propri avversari: cambierà qualcosa nelle FP2?

CLASSIFICA DELLE PROVE LIBERE 1 Ecco la classifica al termine delle FP1 a Monaco.