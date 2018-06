Autore:

Giulio Scrinzi

DA DUE A QUATTRO RUOTE Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, Marc Marquez è stato invitato dalla Scuderia Toro Rosso ad effettuare un test con una loro monoposto da Formula 1 sul circuito del Red Bull Ring. La prova è andata in scena ieri e il pilota del team Honda Repsol ha completato ben 43 giri al volante di una RB8 colorata con la livrea del team di Faenza. I suoi tempi? Il migliore è stato un 1'14''9, quindi circa dieci secondi più lento della pole position di Bottas dello scorso anno: la differenza, oltre che nel manico dei due protagonisti in questione, sta anche nella vettura utilizzata, dal momento che quella resa disponibile a Marquez era una “showcar” del 2012 sprovvista di DRS e KERS, con pneumatici demo della Pirelli e con motore V8.

MARC MARQUEZ Ma sentiamo le parole di Marquez dopo questo suo test con la Formula 1 della Toro Rosso: “E' stato incredibile guidare una vettura di Formula 1, perché è stata la mia prima esperienza. Avevo solo guidato una macchina di Formula 3, ma solo due giri a Motegi. Il giorno prima del test ero molto nervoso, ho fatto fatica a dormire, anche di più che in un weekend di gara! Ma passo dopo passo sono riuscito a trovare un modo per divertirmi, ed è stato bello. E' un giorno che resterà per sempre nella mia memoria”.