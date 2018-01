Autore:

Giulio Scrinzi

HALO TRICOLORE Una delle novità che vedremo prima nei test pre-stagionali di Barcellona e poi sulla griglia di partenza di Melbourne sarà sicuramente l’Halo, quella protezione per l’abitacolo resa obbligatoria dalla FIA a partire dal 2018 sulle monoposto di Formula 1 e Formula 2. Questo dispositivo, inizialmente disponibile esclusivamente attraverso l’azienda tedesca CP Autosport e da quella britannica STT, sarà prodotto anche dalla nostra VSystem, marchio di Fiorano modenese appartenente al Veca Group di Soliera e che ha l’obiettivo di creare speciali componenti per il motorsport. Tra queste, per l’appunto, ci sarà anche il diadema di metallo e carbonio che equipaggerà le prossime monoposto 2018: volete sapere quanto costerà ai team? Ben 12.700 Euro al pezzo!