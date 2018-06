Autore:

IL FUTURO È GIÀ OGGI Il Mondiale di F1 2018 sta per approdare questo weekend sul circuito di Montreal, dove prenderà il via il GP del Canada: una tappa molto sentita dagli appassionati ma anche dei piloti, che anche se hanno disputato solamente sei gare... hanno già la testa verso la stagione 2019 e oltre!

RICCIARDO PRONTO AL RINNOVO Il top driver nella situazione più concitata è sicuramente Daniel Ricciardo, fresco vincitore sulle stradine del Principato di Monaco che, con questo successo, è praticamente a un passo dal firmare il proprio rinnovo con il team Red Bull. Il reparto corse di Milton Keynes ha bisogno di un pilota di punta come l'australiano, così come di una ventata di aria fresca in fatto di power unit, che in futuro potrebbero essere quelle marchiate Honda a spingere le future monoposto progettate da Adrian Newey.

FERRARI: DI NUOVO SEB E KIMI? Per quanto riguarda la Ferrari, la situazione è invece molto più facile da gestire: anche se in molti vedono il 2018 come l'ultimo anno di Kimi Raikkonen, la scelta al momento più concreta sui tavoli della Scuderia di Maranello è quella di rinnovare un altro anno la collaborazione con il pilota finlandese, che sicuramente andrebbe a vantaggio della prima guida Sebastian Vettel. L'alternativa? Potrebbe essere il giovane Charles Leclerc, che tuttavia necessita ancora di fare esperienza al volante dell'Alfa Romeo Sauber prima di ambire alla Rossa dal Cavallino Rampante.

MERCEDES: OCON IN ARRIVO? E la Mercedes? Nel team di Toto Wolff si sta già parlando di rinnovare entrambi i piloti ufficiali, vale a dire Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, anche se il reparto corse di Brackley non nasconde la volontà di guardare anche nel vivaio dei propri piloti “junior”. Uno tra questi è sicuramente Esteban Ocon, ora in forza alla Force India (motorizzata Mercedes) e che potrebbe diventare una valida alternativa per il team ufficiale nell'immediato futuro.

ALONSO VERSO LA 24 ORE DI LE MANS? L'ultima questione riguarda Fernando Alonso, che finora non ha ottenuto quello che sperava dalla nuova McLaren dotata di power unit Renault. Il due volte Campione del Mondo sta cercando delle garanzie da parte del team di Woking e se questo non è in grado di fornirgliele... Lo spagnolo potrebbe salutare il Circus iridato per inseguire il suo sogno, quella Tripla Corona per la quale ora il prossimo obiettivo sarebbe partecipare alla 24 Ore di Le Mans. Vedremo sul serio Alonso in versione Endurance?