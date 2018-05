Autore:

Giulio Scrinzi

TORNANO LE DURE In questo weekend il Mondiale di Formula 1 2018 tira il fiato in vista del prossimo appuntamento dell'11-13 maggio, dove accenderà nuovamente i motori per il quinto round, il GP di Spagna sul circuito di Barcellona-Catalunya. La Pirelli, tuttavia, lavora sempre in anticipo e ha annunciato le mescole che porterà per il GP di Gran Bretagna del 6-8 luglio. Sul circuito di Silverstone la casa della P lunga farà esordire per la prima volta le nuove P Zero Ice Blue Hard, affiancate dalle P Zero White Medium e dalle Yellow Soft. Di queste tre mescole ogni pilota dovrà conservare per il Q3 un set delle più morbide, da riconsegnare alla Pirelli nel caso accedesse all'ultima sessione di qualifica. In gara, inoltre, dovranno essere utilizzate sia le Medie che le Dure.