Autore:

Giulio Scrinzi

APPUNTAMENTO D'OLTRALPE Anche se questa settimana la Formula 1 si prende un weekend di pausa, i tecnici della Pirelli stanno già lavorando per i prossimi appuntamenti del Mondiale 2018. Oggi, infatti, la Casa della P Lunga ha ufficializzato le mescole per il Gran Premio di Francia, previsto per il fine settimana del 22-24 giugno: sul Paul Ricard le gomme disponibili saranno le P Zero Purple Ultrasoft, le Red Supersoft e le Yellow Soft. Ogni pilota, inoltre, avrà l'obbligo di conservare per l'ultimo turno di qualifica un set della mescola più morbida tra quelle previste: coloro che arriveranno in Q3 dovranno restituirlo alla Pirelli, mentre gli altri lo potranno utilizzare in gara. I team, infine, saranno liberi di scegliere 10 dei 13 set totali di gomme che andranno utilizzate in questa tappa iridata.