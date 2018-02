Autore:

Giulio Scrinzi

VIA ALLE DANZE Dopo la lunga pausa invernale, la Formula 1 è finalmente pronta ad accendere i motori: lo farà oggi sul circuito di Barcellona-Catalunya, il quale ospiterà i tradizionali test pre Campionato che anticiperanno l’avvio della stagione 2018, previsto il prossimo 25 marzo con il primo round di Melbourne, in Australia.

PERICOLO PIOGGIA Le prove in questione, però, sembra che potranno subire qualche condizionamento di troppo a causa del maltempo: se fino alla settimana scorsa il rischio di neve sul Montmelò spagnolo poteva diventare una concreta realtà, ora questo pericolo sembra scongiurato. Al suo posto, però, rimarranno delle condizioni instabili, che vedranno nei primi giorni delle temperature che oscilleranno dai 2 ai 6 gradi. Martedì e mercoledì, inoltre, potrebbe arrivare anche la pioggia, mentre solo giovedì il sole dovrebbe tornare a fare capolino, portando le temperature di poco sopra i dieci gradi atmosferici.

IL PROGRAMMA DI LAVORO La prima tranche di test, dal 26 febbraio all’1 marzo, sembra quindi esposta al rischio di far slittare i propri lavori nella seconda parte di prove, che prenderà il via dal 6 al 9 marzo. Questo, però, significherebbe accavallare i vari long run necessari all’interpretazione delle nuove monoposto e delle inedite gomme Pirelli 2018 a lavori più specifici e indicati alla ricerca della prestazione pura, di solito previsti per la seconda parte di test.

LINE-UP PILOTI Qua di seguito trovate, infine, la line-up di piloti che scenderanno in pista nei primi quattro giorni di test sul circuito di Barcellona.