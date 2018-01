Autore:

Giulio Scrinzi

FILMING DAY Anche se la presentazione ufficiale è stata confermata per il 25 febbraio, quando alle ore 18 verranno tolti i veli nella pitlane di Barcellona alla nuova creazione della Scuderia Toro Rosso, la futura STR13 avrà il proprio battesimo dell'asfalto qualche giorno prima. Per la precisione il 21 febbraio, quando sul circuito di Misano Adriatico i due titolari Pierre Gasly e Brendon Hartley effettueranno delle riprese commerciali provando la monoposto di Faenza, per la prima volta dotata di power unit Honda. Come da regolamento, il filming day in questione si disputerà con gomme dimostrative fornite dalla Pirelli e avrà un limite massimo di percorrenza di 100 km.