Autore:

Giulio Scrinzi

NUOVA ARMA MONDIALE Dopo le prime immagini della HAAS VF-18 e il rendering della Williams FW41, oggi è toccato al team Aston Martin Red Bull Racing presentare la sua nuova arma, con la quale i titolari Daniel Ricciardo e Max Verstappen potranno ambire al tanto agognato Titolo Mondiale. Si tratta della RB14, svelata oggi nella factory di Milton Keynes e che si è presentata con una livrea “camouflage” in blu e nero decisamente accattivante. Dotata dell’ultima evoluzione della power unti Tag Heuer by Renault, questa nuova monoposto è stata curata direttamente da Adrian Newey, introducendo un nuovo profilo a livello delle pance laterali, con un inedito profilo alare davanti alle bocche dei radiatori al fine di allontanarle dalle turbolenze generate dagli pneumatici anteriori.

VIA AL FILMING DAY Oltre alla presentazione, oggi la nuova Red Bull RB14 sarà la protagonista del primo filming day a disposizione del reparto corse britannico: uno shakedown che andrà in scena sul circuito di Silverstone e che permetterà a Daniel Ricciardo di essere il primo pilota a provare la nuova arma della factory di Milton Keynes. L’obiettivo? Effettuare quei canonici 100 km necessari a verificare che tutto funzioni al meglio, prima di incominciare i test pre-stagionali previsti per il 26 febbraio a Barcellona.