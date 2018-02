Autore:

Giulio Scrinzi

VENTO TRADITORE La presentazione prenderà il via solamente domani, ma già oggi alcuni addetti ai lavori hanno potuto vedere in anteprima la nuova McLaren MCL33. La prima monoposto di Woking motorizzata Renault, infatti, è stata intravista all’aeroporto di Pamplona, sul quale stavano avvenendo dei lavori di spostamento verso il camion McLaren che la porterà al vicino circuito di Los Arcos, sede dell’unveiling ufficiale. Una folata di vento, tuttavia, ha fatto alzare il telone che la teneva nascosta, lasciando intravedere quell’arancione papaya che è ormai un colore storico del team di Woking. Per le altre informazioni, non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza.