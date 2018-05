Autore:

Giulio Scrinzi

A STELLE E STRISCE In tutta la sua storia la Formula 1 è stata ospitata negli Stati Uniti su più circuiti: negli anni '60 sulla pista di Watkins Glen, poi su quella di Detroit e di Phoenix negli anni '80 e '90. A partire dal 2000 il Circus si è spostato sul layout GP ricavato nell'anello di Indianapolis, il quale successivamente ha lasciato il posto nel 2012 all'attuale Circuit of The Americas di Austin, in Texas. Ma sembra che gli “yankees” non ne abbiano abbastanza: le autorità locali di Miami, infatti, si incontreranno prossimamente per una votazione sulla possibilità di ospitare dal 2019 un GP in questa città. Un incontro previsto per il 10 maggio, nel quale Liberty Media si è già espressa favorevole: “Apprezziamo che Miami sia interessata a ospitare un GP di Formula 1 – ha affermato Sean Bratches, managing director della F1 – È una città che può contare su infrastrutture davvero perfette e questo ne fa il palcoscenico perfetto per la Formula 1 e i suoi fans”.