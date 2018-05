Autore:

Giulio Scrinzi

FINALMENTE IN PISTA! Questo fine settimana la Formula 1 tornerà a far gioire gli appassionati con il GP di Spagna, quinto round della stagione 2018. I lavori sul circuito di Barcellona-Catalunya, tuttavia, non si concluderanno con il Gran Premio domenicale, perchè nelle due successive giornate inizieranno i test in-season previsti dal calendario iridato.

KUBICA E GLI ALTRI In questa due giorni di prove Robert Kubica, attualmente terzo pilota e test driver della Williams, tornerà al volante di una monoposto di Formula 1, quella FW41 che avrà modo di guidare nella seconda giornata prendendo il posto di Oliver Rowland, young driver del team di Grove che sarà invece impegnato nel Day 1. Oltre al britannico, attualmente impegnato nel WEC, vedremo tra i cordoli anche alcuni giovani talenti provenienti dalla Formula 2, tra i quali Jack Aitken (ART Grand Prix) con la Renault RS18, Sean Gelael (Prema Racing) con la Toro Rosso STR13 e Lando Norris (Carlin Motorsport) con la McLaren MCL33. Per quanto riguarda la Force India, invece, i piloti prescelti a portare in pista la VJM11 saranno Nicholas Latifi (DAMS) e Nikita Mazepin (pilota ART Grand Prix in GP3).