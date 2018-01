Autore:

Giulio Scrinzi

BATTUTO AL PHOTOFINISH Il sogno di tornare in Formula 1 come pilota titolare, per Robert Kubica, è ormai giunto al termine: il pilota polacco, infatti, è stato battuto a suon di milioni di Euro da Sergey Sirotkin, ex tester della Renault che grazie al suo portafoglio è riuscito a convincere i piani alti della Williams ad affidargli per il 2018 il sedile della futura FW41. Manca solamente l’annuncio ufficiale, ma ormai è questione di giorni.

IN SUPPORTO A SIR FRANK Tuttavia, Kubica non si è voluto arrendere alla realtà dei fatti e a quanto pare ha subito cambiato tattica, intavolando delle discussioni con la Williams in modo da essere coinvolto con il team di Grove nell’imminente stagione 2018. Il suo scopo? Entrare nel reparto corse di Sir Frank grazie a un ruolo di supporto, magari da terzo pilota, al fine di aiutare la squadra nello sviluppo della nuova monoposto. E chissà che questo non lo porti in futuro a tornare a sognare di nuovo...