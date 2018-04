Autore:

Giulio Scrinzi

NUOVO ACQUISTO Dopo i poco promettenti risultati ottenuti in Australia, il team Alfa Romeo Sauber ha deciso di correre ai ripari e rinforzare il proprio organico. In particolare quello che si occupa dell’aerodinamica della nuova C37, che avrà come capo del dipartimento Jan Monchaux. Si tratta di una figura ben conosciuta soprattutto nel mondo delle gare di durata, nelle quali ha lavorato come capo degli aerodinamici per il gruppo Audi Sport finché la Casa dei quattro anelli ha deciso di abbandonare il progetto LMP1. A questo punto Monchaux ha aspettato l’occasione buona per mettere in luce il suo talento, arrivata proprio in questi giorni dal reparto corse di Hinwil: le sue conoscenze in fatto di Formula 1 contano tanta esperienza prima in Toyota e poi in Ferrari, il che sarà un grande valore aggiunto per la squadra elvetica in vista di un miglioramento nei prossimi round iridati.