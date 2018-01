Autore:

Giulio Scrinzi

LARGO ALLE GARE STORICHE Dopo il ritorno del Paul Ricard e di Hockenheim, che daranno vita il prossimo anno ai GP di Francia e Germania, sembra che dal 2019 vedremo un altro circuito storico nel calendario della Formula 1. Si tratta del mitico Nurburgring (nel layout GP), uscito dal Circus al termine della stagione 2013 per problemi economici… ma che ha tutta l’intenzione di andare a rimpolpare quelle gare su piste storiche che tanto piacciono agli appassionati più nostalgici del Circus iridato.

IN LOTTA CON I CIRCUITI CITTADINI Il Nurburgring, però, non avrà vita facile se vorrà veramente rientrare in F1: la linea dei proprietari di Liberty Media, infatti, è quella di dare un taglio con il passato e introdurre dei nuovi circuiti che attirino i favori del pubblico. Magari di stampo cittadino e, ancora meglio, negli Stati Uniti, dove le opzioni sono diverse tra Las Vegas, New York e Miami. In ogni caso… ci sarà da lottare! “Ci piacerebbe davvero avere di nuovo la Formula 1 al Nurburgring nel 2019 – ha affermato Mirco Markfort, amministratore delegato della pista tedesca – Ciò sarà possibile solamente se esisteranno delle condizioni economiche favorevoli. Ci sono state delle conversazioni con Liberty Media, ma la strada è ancora lunga...”.