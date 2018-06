Autore:

Giulio Scrinzi

GIRO D'ONORE Il GP del Canada del Mondiale di F1 2018 si è tinto di Rosso Ferrari non solo per la vittoria di Sebastian Vettel... ma anche per il giro d'onore di Jacques Villeneuve poco prima dell'inizio della gara. Durante la Drivers Parade, infatti, l'ex pilota canadese ha avuto l'onore di portare in pista quella Ferrari 312 T3 che il padre Gilles aveva portato al successo nella prima edizione del Gran Premio locale datata 1978.

EMOZIONE UNICA Un giro percorso lentamente ma pieno di emozioni per il Campione del mondo 1997, che l'ha così commentato una volta uscito dall'abitacolo: “E' stato molto emozionante, anche se con questo rumore del motore sentire il pubblico era difficile. Appena salito in macchina ho pensato che i piloti dell'epoca fossero matti, perchè queste macchine erano fatte interamente di plastica. Sono molto felice, girare davanti a questi tifosi in questo circuito è stato speciale”.