Autore:

Giulio Scrinzi

PRIMI GIRI DI PISTA I primi test pre-stagionali della stagione 2018 di Formula 1 sono ormai alle porte e tutte le squadre stanno presentando le loro monoposto per poi farle scendere in pista al fine di effettuare il classico shakedown dove controllare che tutto sia stato assemblato a dovere. Oggi è il turno della McLaren MCL33, che girerà sul circuito di Los Arcos (Navarra), ma anche della HAAS VF-18, prima vettura a cui sono stati tolti i veli grazie a dei render diffusi su internet dal team americano. In seguito a ciò, il reparto corse a stelle e strisce ha organizzato il proprio filming day, che andrà in scena sul tracciato di Barcellona-Catalunya prima grazie a Romain Grosjean e poi per mano del compagno di squadra Kevin Magnussen.