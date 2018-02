Autore:

Giulio Scrinzi

A PORTE CHIUSE La sua presentazione ufficiale avverrà solamente il 26 febbraio, in parallelo all’inizio dei test pre-stagionali della prossima stagione di Formula 1 2018… ma oggi alcuni fortunati potranno vederla in anteprima. Stiamo parlando della nuova STR13, futura monoposto della Scuderia Toro Rosso che ha organizzato il proprio filming day sul circuito di Misano Adriatico, dove i titolari Pierre Gasly e Brendon Hartley potranno effettuare il relativo shakedown in modo da controllare che tutto funzioni a dovere. Si tratta di un evento a porte chiuse, del quale però il reparto corse con base a Faenza ha voluto rilasciare un interessante video in cui si intravede il riflesso della nuova vettura motorizzata Honda. Dategli un’occhiata!

ECCO LA PRIMA FOTO! Durante il filming day la stessa Toro Rosso ha deciso di sorprendere tutti, postando sul suo account Twitter una prima foto della sua nuova STR13 motorizzata Honda. A prima vista la monoposto 2018 del team faentino sembra molto simile a quella della passata stagione, eccezion fatta per l'Halo installato sopra l'abitacolo del pilota. Per tutti i dettagli attendiamo la presentazione ufficiale del 26 febbraio a Barcellona. Nel frattempo, date un'occhiata alla gallery sotto l'articolo!