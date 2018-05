Autore:

Giulio Scrinzi

DI NUOVO IN PISTA Il weekend che porterà al GP di Monaco, sesta tappa del Mondiale di F1 2018, è ormai alle porte e team e piloti sono pronti a correre nello stretto e angusto circuito di Montecarlo. Tra questi, però, giovedì faranno la loro comparsa due personaggi particolari: Keke Rosberg e suo figlio Nico, infatti, porteranno tra i cordoli le monoposto con cui sono diventati Campioni del Mondo, vale a dire la Williams FW07C del 1982 e la Mercedes W07 del 2016. L'annuncio è arrivato sul canale twitter del pilota tedesco che ha battuto il compagno di squadra Hamilton due anni fa: “Giovedì all'ora di pranzo guiderò a Monaco con mio padre. Porteremo entrambi in pista le nostre Formula 1 per qualche giro. Sarà divertente, non sto più nella pelle!”.