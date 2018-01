Autore:

Giulio Scrinzi

CAMBIO DI PROGRAMMA Da quando Liberty Media ha preso il controllo della Formula 1... il Circus iridato non è stato più lo stesso di sempre: tra le modifiche che il promotore americano ha proposto di recente per aumentare lo spettacolo, l'ultima è quella di posticipare di un'ora la partenza dei GP. Solitamente le gare scattano alle 14 domenicali, mentre con quest'idea partirebbero alle 15:10. Lo scopo? Andare incontro alle esigenze di alcuni broadcaster di canali televisivi commerciali, che vogliono soddisfare le richieste del pubblico a stelle e strisce, cioè di avere delle gare ad orari più comodi rispetto a quelli tradizionali, difficili da digerire per via del fuso orario che esiste per le tappe europee ed asiatiche. Tali modifiche, in questo caso, andrebbero a cambiare anche la partenza delle varie prove libere e qualifiche, anche se solamente per i GP con il format tradizionale (tra i quali il prossimo GP di Francia, spostato alle 16:10 per non intralciare la Coppa del Mondo di Calcio). I Gran Premi in notturna, infatti, non dovrebbero accusare questo cambio di rotta.