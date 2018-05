Autore:

Simone Dellisanti

GP SPAGNA Con il Gran Premio di Spagna 2018 la Formula Uno si sposta sul Circuito di Barcellona per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP d'Azerbaijan. Sul circuito di Barcellona la sfida si riaccende a partire da venerdì 11 maggio con le prove libere fino a domenica 13 maggio, al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Spagna in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle.

IL TRACCIATO Lo storico circuito di Barcellona-Catalunya, situato vicino alla città di Montmelò a venti chilometri dalla capitale spagnola Barcellona, ospita l'altrettanto classico GP di Spagna, quinto round del Campionato di Formula 1 2018 che lo ha introdotto in calendario fin dal lontano 1991. Con una lunghezza, nella sua ultima configurazione del 2007, di 4,655 km con sedici curve in totale, è caratterizzato da una superficie asfaltata particolarmente abrasiva ed ondulata, oltre che spesso sporca a causa dell'entrata in pista della sabbia dalla vicina campagna. Nonostante ciò, è molto apprezzato dai piloti per l'alternarsi di curve ampie e veloci con svolte molto più secche, mentre a livello di velocità massima il rettilineo d'arrivo consente punte di 320 km/h per via dell'elevato carico aerodinamico richiesto.

ORARI TV Il round spagnolo del Mondiale sarà trasmesso in diretta su Sky F1 HD e in differita su TV8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Spagna 2018: prove, qualifiche e gara.