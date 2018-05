Autore:

Simone Dellisanti

GP MONACO Con il Gran Premio di Monaco 2018 la Formula Uno si sposta sul Circuito di Montecarlo per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Spagna. Sul circuito di Monaco la sfida si riaccende a partire dal 24 maggio con le prove libere fino a domenica 27 maggio, al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Monaco in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del sesto GP di questa Stagione.

FATTI SALIENTI Grazie alle sue innumerevoli insidie, il circuito di Montecarlo ha permesso solamente ai più grandi Campioni di emergere in Formula 1: uno tra questi è Ayrton Senna, entrato nell'olimpo del Circus iridato nell'edizione del 1984 quando, al volante di una Toleman, si è reso protagonista di un'eccezionale rimonta sotto la pioggia arrivando alle spalle del suo rivale di sempre, Alain Prost. Lo stesso brasiliano, inoltre, è anche il pilota più vittorioso su questa pista, con ben sei successi in carriera e seguito da altre due leggende come Graham Hill, soprannominato “Mr Monaco”, e Michael Schumacher, entrambi a quota cinque. Per quanto riguarda i Costruttori, la McLaren è la scuderia con più trionfi (15) e più pole position all'attivo (11). L'anno scorso, infine, sulle strade del Principato ha vinto Sebastian Vettel su Ferrari davanti a Raikkonen e Ricciardo.

ORARI TV Il round monegasco del Mondiale sarà trasmesso in diretta su Sky F1 HD e in differita su TV8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Monaco 2018: prove, qualifiche e gara.

TEMPI PROVE LIBERE 1

TEMPI PROVE LIBERE 2

TEMPI PROVE LIBERE 3

TEMPI QUALIFICHE

GARA