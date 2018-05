SMILE RICCIARDO Un super Ricciardo su Red Bull conquista la prima posizione sulla griglia di partenza del GP di Monaco, la gara più intensa, storica e simbolica del Mondiale di Formula Uno. Il pilota italo australiano non ha mai abbandonato la vetta della classifica durante i tre round di qualifica, confermando l'ottimo stato di forma della sua monoposto e dimostrando un buon feeling con tutti i tornanti del circuito di Montecarlo. A conferma di questo Ricciardo e la sua Red Bull hanno siglato il nuovo record del circuito con un secco 1.10.810 "monstre".

LA FERRARI C'E' Dietro di lui, in seconda posizione, Sebastian Vettel con la rossa di Maranello. Il pilota tedesco della Ferrari ha attaccato Ricciardo per tutta la sessione, riuscendo ad avvicinarsi anche a pochi millesimi di secondo alla macchina dei bibitari senza, però, mai riuscire a impensierire veramente Ricciardo. In terza posizione si conferma Lewis Hamilton a bordo della Mercedes. Dal leader del campionato ci si aspettava qualcosa di più ma visti i tempi solo discreti delle prove libere, è probabile che più di così non potesse davvero fare. Quarta la Ferrari di Kimi Raikkonen che tiene dietro la Mercedes di Bottas, a conclusione della top five.

IL GRUPPO Sesta posizione per Ocon autore di una buonissima performance sulla Force India, sempre in palla a Monaco e questa volta spinta dal potente motore Mercedes. Settima posizione per il redivivo Fernando Alonso con la McLaren mentre Sainz su Renault, Perez su Force India e Gasly sulla Toro Rosso, completano la top ten.

CRASH...TAPPEN Da segnalare: Verstappen domani partirà dall'ultima posizione a causa di un crash avvenuto nelle FP3. Senza dimenticare la splendida performance di Charles Leclerc che ha portato la sua Alfa Romeo Sauber, al secondo turno di qualifica, fino alla 14esima posizione della griglia di partenza.

CLASSIFICA QUALIFICA