Autore:

Simone Dellisanti

GP DEL CANADA It's race weekend! La Formula Uno 2018 si appresta a portare il suo Circus sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, teatro del Gran Premio del Canada. Il tracciato di Montreal è il campo di battaglia ideale per la Scuderia Ferrari per sbilanciare un po' il Mondiale a favore della Rossa e scalzare il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, dalla vetta della classifica piloti.

SULLA BILANCIA "Sbilanciare" è proprio il termine usato da Maurizio Arrivabene, Team Manager della Scuderia Ferrari, queste le sue parole direttamente dal GP del Mugello di MotoGP, circuito di proprietà della Ferrari dove è andato in scena questo fine settimana del GP d'Italia del motomondiale: "L'impegno della Ferrari è di sbilanciare questo Mondiale molto equilibrato. Ce la metteremo tutta, i ragazzi che lavorano a casa e quelli in pista. Stanno dando tutti il 120%"

CIGARINI CON NOI Maurizio Arrivabene, ai microfoni di Sky Sport, ha anche aggiunto che il meccanico investito dalla vettura di Kimi Raikkonen durante il Gran Premio del Bahrain, Francesco Cigarini, "è in convalescenza e tornerà a luglio per lavorare di nuovo con noi all'interno della Scuderia Ferrari".