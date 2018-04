Autore:

GOLFO DEL SAKHIR Con il Gran Premio del Bahrain 2018 la Formula Uno riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP d'Australia conclusosi con la vittoria di Sebastian Vettel su Ferrari, davanti a Lewis Hamilton su Mercedes e Kimi Raikkonen sulla seconda Ferrari. Sul circuito del Sakhir la sfida si riaccende a partire da oggi (6 aprile) con le prove libere fino a domenica al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio del Bahrain in TV, in diretta o in differita.

IL TRACCIATO Il Circuito “Sakhir” di Manama, costruito nell'omonima capitale dello Stato situato sulle coste occidentali del Golfo Persico. Progettato dall'ingegnere tedesco Hermann Tilke che lo ha voluto come prima pista del Circus iridato in Medio Oriente, è entrato nel calendario della F1 appena in tempo per la sua inaugurazione nel lontano 2004, proprio in occasione del GP che avrebbe ospitato. Dal momento che si trova al centro del deserto, questo tracciato soffre del problema dell'entrata in pista della sabbia circostante perché soffiata dal vento: per questo motivo le zone più esposte a questo inconveniente vengono trattate con uno speciale spray adesivo per impedire ai granelli di compromettere la regolarità delle gare. È lungo 5,412 km, presenta 15 curve ed è stato pensato per permettere allo spettatore di sentirsi al centro dell'attenzione, grazie a tribune con una vista davvero eccellente sull'intera pista. Dal 2014 la gara viene disputata in notturna, in un orario, a partire dalle 18, non troppo caldo per piloti ed asfalto.

ORARI TV Il secondo round del Mondiale sarà trasmesso in diretta su Sky F1 HD e in differita dal canale TV8 sul digitale terrestre. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP del Bahrain: prove, qualifiche e gara.

RISULTATI PROVE LIBERE

Cla # Pilota Chassis Motore Giri Tempo Gap Distacco km/h 1 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 14 1'31.060 213.960 2 77 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 24 1'31.364 0.304 0.304 213.248 3 7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 18 1'31.458 0.398 0.094 213.028 4 5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 17 1'31.470 0.410 0.012 213.000 5 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 21 1'32.272 1.212 0.802 211.149 6 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 23 1'32.516 1.456 0.244 210.592 7 10 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 26 1'32.779 1.719 0.263 209.995 8 55 Carlos Sainz Jr. Renault Renault 21 1'32.885 1.825 0.106 209.756 9 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 19 1'32.971 1.911 0.086 209.562 10 27 Nico Hulkenberg Renault Renault 18 1'33.104 2.044 0.133 209.262



RISULTATI PROVE LIBERE 2