Autore:

Giulio Scrinzi

DEBUTTO SUL BAGNATO Dopo essersi accontentato del ruolo di terzo pilota in Ferrari e nel nuovo team Alfa Romeo Sauber, Antonio Giovinazzi è finalmente tornato nell'abitacolo di una monoposto. In occasione dei test Pirelli concessi per lo sviluppo delle gomme intermedie e di quelle da bagnato, il pilota di Martina Franca ha fatto il proprio debutto al volante della SF71H sul circuito di Fiorano. Il suo lavoro sarà quello di ricavare dati preziosi con le gomme Cinturato Intermediate, passando domani il testimone a Daniil Kvyat che, invece, si concentrerà sull'evoluzione di quelle Full Wet.