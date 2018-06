Autore:

Giulio Scrinzi

PAUL RICARD Dopo il successo di Sebastian Vettel in Canada, il Mondiale di F1 2018 torna in Europa e nel weekend 22-24 giugno accenderà i motori per dare vita all'ottavo round della stagione 2018. Si tratta del GP di Francia, al ritorno in calendario sullo storico circuito del Paul Ricard a Le Castellet, sul quale le monoposto più veloci del mondo hanno girato l'ultima volta nel lontano 1990. Una pista inedita, dove il tedesco della Ferrari dovrà vedersela dal Campione del Mondo in carica, Lewis Hamilton, dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas e dalla prima guida del team Red Bull, un Daniel Ricciardo che ha voglia di ripetere la vittoria conseguita in quel di Montecarlo.

COSì IN TV Qua di seguito gli orari del GP di Francia 2018, trasmesso in diretta da Sky e in differita da Tv8.

Venerdì 22 giugno 2018 (Sky)

12:00 - Prove Libere 1

16:00 - Prove Libere 2

Sabato 23 giugno 2018 (Sky)

16:00 - Qualifiche

18:15 - Qualifiche TV8

Domenica 24 giugno 2018 (Sky)

16:10 - Gara

20:00 - Gara TV8