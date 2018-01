Autore:

Giulio Scrinzi

LA “FORZA” DELLA FORMULA 1 Oggi si chiama ancora Sahara Force India, ma già l’anno scorso il team di Vijay Mallya aveva annunciato la propria volontà di cambiare nome: “C’è la sensazione all’interno del team di voler fare un passo avanti, dal momento che stiamo attirando più sponsor internazionali e siamo diventati una squadra migliore in termini di prestazioni”, queste erano le parole del co-proprietario della Force India annunciate a giugno 2017, un auspicio che presto potrebbe diventare realtà.

UNA NUOVA IDENTITÀ Recentemente, infatti, la Force India ha registrato un nuovo nome con la dicitura FORCE Formula One Team: il termine FORCE sarebbe l’acronimo di Formula One Racing & Creative Engineering, che rappresenterebbe il “passo in più” annunciato dal proprietario Mallya. Tale nome, inoltre, significherebbe per la Force India l’istituzione di una nuova identità, che a quanto pare potrebbe essere svelata durante la presentazione della futura VJM11 il prossimo 25 febbraio. Staremo a vedere...