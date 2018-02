Autore:

Giulio Scrinzi

IL CANTO DEL V6 IN ROSSO Nonostante sia stata la Mercedes ad aver acceso per prima il V6 turbo-ibrido della propria monoposto 2018, la Ferrari non è rimasta a guardare. Ieri sera, infatti, è stato portato a termine con successo il primo “fire-up” della nuova Rossa, il cui nome è ancora avvolto nel mistero. L’unità della prossima vettura marchiata con il Cavallino Rampante è un 1.6 Litri con sigla 063, che è stato accesa senza particolari problemi dopo essere stata installata sulla macchina praticamente completa. Volete saperne di più? Il 22 febbraio non è tanto lontano...