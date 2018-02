Autore:

Giulio Scrinzi

MODIFICHE AGLI ORARI I cambiamenti non finiscono mai grazie all’impegno di Liberty Media, che ce la sta mettendo tutta per rendere la Formula 1 migliore e più appetibile a un pubblico decisamente più vasto di quello incontrato in passato. Le ultime modifiche, come annunciato negli scorsi giorni, toccheranno gli orari dei vari weekend di gara: innanzitutto i GP scatteranno con 10 minuti di ritardo, agevolando la connessione all’ora ufficiale da parte delle televisioni internazionali che, al contrario, perderebbero la tensione che precede lo spegnimento dei semafori rossi, mentre prove libere e qualifiche saranno posticipati di un’ora. Lo start dei round europei e di quello di Interlagos, inoltre, slitterà alle 15:10, dal momento che una ricerca ha dimostrato che il pubblico mediamente è più presente nel pomeriggio inoltrato piuttosto che dopo pranzo. Infine, il GP di Francia prenderà il via alle 16:10, in modo da evitare le coincidenze con i Mondiali di Calcio in Russia.

IL NUOVO TIMETABLE 2018 Qua di seguito il timetable ufficiale degli orari relativi ai weekend di gara della Formula 1 2018, aggiornati al fuso orario italiano.