Autore:

Giulio Scrinzi

CONTENUTI ESCLUSIVI La volontà di rendere la Formula 1 sempre più vicina agli spettatori è l’obiettivo principale dei proprietari di Liberty Media, che potrebbero presto iniziare una collaborazione con Netflix, piattaforma in grado di proporre contenuti esclusivi via web. Per quanto riguarda la F1, l’intenzione della società statunitense è quella di realizzare una serie di documetari sulla vita nel Circus iridato, così come dei “dietro le quinte” che svelerebbero il lavoro di preparazione di ogni singolo Gran Premio. Per far ciò Netflix ha chiesto ai proprietari della F1 di poter disporre di un cameraman in quasi tutti i box e nelle hospitality delle squadre: una richiesta molto particolare, soprattutto in un mondo riservato come quello della Formula 1, ma che potrebbe presto trovare una propria realizzazione...