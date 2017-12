Autore:

Giulio Scrinzi

TEMPO DI REGALI Dopo gli ultimi test di Abu Dhabi andati in scena il mese scorso, la Formula 1 è andata definitivamente in vacanza per le festività natalizie. Prima di prendere il largo verso le propri nazioni, però, i protagonisti del Circus iridato hanno pensato di scambiarsi alcuni regali di Natale molto particolari. Volete vedere cosa ha donato Carlos Sainz a Lewis Hamilton, oppure Fernando Alonso a Max Verstappen? Date un’occhiata al video qui sotto!